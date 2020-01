Al Walter Chiari di Cervia riparte il teatro comico con Anna Maria Barbera e “Ma voi… Come stai?!”

Dopo la chiusura delle scorse settimane a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento, riparte, all’insegna della comicità, la Stagione Teatrale del Comunale Walter Chiari di Cervia. Venerdì 10 gennaio alle ore 21, protagonista del palcoscenico sarà Anna Maria Barbera con lo spettacolo Ma voi… Come stai?!, accompagnata dai contrappunti musicali del Leo Ravera Jazz Trio.

Lo spettacolo

Con Ma Voi… Come Stai?! Anna Maria Barbera porta in scena emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi e paure in cui potersi riconoscere quando siamo alle prese con un’esistenza solitaria e un po’ frastornata, con la nostalgia di sentirsi “vivi”, compresi nella nostra disorientata umanità. I tempi attuali ci obbligano sempre più a innumerevoli ore in ostaggio del computer e del cellulare. La moderna “magia” di poter ritrovare una voce o un volto, non sempre restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio anelito.

L’incredibile offerta tecnologica paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l’isolamento in cui ognuno si percepisce. In questo spettacolo, “Sconsy” si rivolge al suo amato pubblico, con la fedele complicità della musica, cercando, con l’ironia che la contraddistingue, quel sentimento di “vita”, quel “gusto pieno” che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce. La forza liberatoria di una risata potrà forse restituire una risorsa in più che viene dalla condivisione, dal sentirsi compresi nel soliloquio che ci portiamo dentro, con emozioni che implodono e che vorremmo urlare.

Biglietti

Prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) da giovedì 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione. Prevendite online: www.vivaticket.it. Prezzi: da 24 a 12 euro. Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it.