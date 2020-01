Faenza. Al Masini le riprese televisive dello spettacolo L’Abisso di Davide Enia

Il Teatro Masini di Faenza ospiterà, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio alle ore 21, le riprese televisive dello spettacolo “L’abisso” di Davide Enia. L’eccezionale evento è aperto al pubblico che potrà accedere gratuitamente previa prenotazione telefonica al numero 0546 21306.

L’Abisso, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri insieme a Teatro di Roma e Teatro Biondo di Palermo, è uno degli spettacoli più importanti, acclamati e premiati delle ultime Stagioni Teatrali. Dopo avere vinto, nel 2019, il Premio Hystrio come “migliore spettacolo della stagione” e il Premio “Le Maschere del Teatro Italiano” come “migliore interprete di monologo”, Davide Enia si è recentemente aggiudicato anche il prestigioso Premio UBU come “migliore nuovo testo italiano”.

Accademia Perduta/Romagna Teatri ha voluto riportare lo spettacolo “a casa”, al Teatro Masini, dove per la prima volta fu presentato nella sua forma integrale nell’ambito del Festival Colpi di Scena, per effettuarne le riprese televisive che saranno trasmesse su una rete nazionale e regalare al pubblico l’esperienza unica, non più ripetibile, di prendervi parte.

“L’Abisso è uno spettacolo urgente, profondo, attuale – spiegano da Accademia Perduta -. Dalle testimonianze dirette che Davide Enia ha raccolto a Lampedusa, con il gesto, il canto, il “cunto”, l’attore e drammaturgo palermitano fronteggia la difficoltà di raccontare il tempo presente, gli sbarchi e annegamenti nel Mediterraneo, che si fanno anche metafore di un naufragio personale e collettivo”.

Info e prenotazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14 al numero 0546 21306. www.accademiaperduta.it