La Filodrammatica Berton di Faenza torna al teatro di casa con “Al ciamarè Benvenuto!”

Dopo un breve tour nei teatri della Romagna e il tutto esaurito al teatro comunale Masini di Faenza, la Filodrammatica Berton torna a “giocare in casa” con lo spettacolo “Al ciamaré Benvenuto!”, testo e regia di Luigi Antonio Mazzoni.

Lo spettacolo conclude una piccola “trilogia” degli ultimi 3 anni, che traccia gli esilaranti intrecci nei rapporti di coppia e di famiglia. Prima “Divorzia pu tè”, poi “Un marid e dò valis”, hanno infatti portato sulla scena situazioni familiari particolari: litigi e divorzi, amori maturi e giovanili, segrete passioni e gravidanze vere o presunte. Anche “Al ciamarè Benvenuto !” affronta temi familiari, sempre in chiave leggera e divertente.

Nell’anno 1972 venne approvata la legge sul divorzio che assieme alle rivendicazioni del 1968 contribuì non poco alla svecchiamento di certa morale bacchettona e retrograda. In casa dell’ Onorevole Giovatardi, contemporaneamente la moglie, la figlia e l’amante segreta del figlio rimangono in stato interessante. Dopo un primo momento di sbandamento dovuto alla paura degli scandali che si potrebbero innescare in una simile situazione e che danneggerebbero in modo irreparabile la sua reputazione di Sottosegretario alla Famiglia, l’Onorevole, con l’aiuto del figlio e della giovane colf, riesce a pilotare la situazione in modo da evitare ogni conseguenza negativa.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 10 gennaio ore 21.00

sabato 11 gennaio ore 21.00

domenica 12 gennaio ore 21.00

venerdì 17 gennaio ore 21.00

sabato 18 gennaio ore 21.00

domenica 19 gennaio ore 15.30

Prenotazioni presso:

– Negozio “La Mimosa” C.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 Tel. 0546 699535

Biglietto Unico € 7,00

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.