Le Belle Bandiere portano a Russi lo spettacolo Ottocento

Venerdì 10 gennaio alle 20.45, il Teatro Comunale di Russi porterà in scena lo spettacolo “Ottocento”, della compagnia Le Belle Bandiere. Il progetto e l’elaborazione drammaturgica sono di Elena Bucci e Marco Sgrosso, che sono anche interpreti e registi.

A seguire, nel Ridotto del Teatro ci sarà l’incontro con gli attori, tenuto da Laura Mariani (Università di Bologna).

“Ottocento è un esperimento particolare nel corso del lungo e felice viaggio che stiamo compiendo con il Centro Teatrale Bresciano (che lo produce), una sorta di invito al pubblico a condividere un lavoro ‘in divenire’, sbirciando nel laboratorio di visioni, di drammaturgie, di passioni e di suggestioni che risveglia in noi la magica parola ‘Ottocento’ – spiegano Bucci e Sgrosso -. Si tratta a tutti gli effetti di uno spettacolo, che nasce da un appassionato esperimento di elaborazione drammaturgica e sfocia in una scrittura scenica originale offerta allo sguardo dello spettatore nella sua natura più duttile, con la volontà di cogliere le sottili sfumature della relazione tra la nostra arte, anacronistica eppure così contemporanea, e la sensibilità del tempo presente”.

“Ci siamo immersi, con l’intento di perderci, in un secolo ricco di fascino, di eventi e di mutamenti, di indimenticabili grandi romanzi e di personaggi divenuti mitici, di lotte per il progresso, per la libertà e per l’emancipazione ma anche di crudeli repressioni e obblighi feroci, un tempo di innovazioni e di scoperte, di rivoluzioni artistiche e culturali, di grandi storie e grandi ideali, di biografie avventurose segnate da molti viaggi e tanti mestieri, un secolo le cui contraddizioni emanano un fascino talmente potente da nutrire ancora pienamente il nostro presente. E ci siamo domandati con gioia curiosa: quanto scopriremo di nuovo viaggiando con la macchina del tempo che è il teatro?”, chiudono.