Al Ridotto del Masini di Faenza lo spettacolo per grandi e piccoli “Lo Schiaccianoci”

Al via, sabato 11 gennaio, il secondo appuntamento della stagione 2019/20 dell’Associazione Nostrarte nella splendida cornice del Ridotto del Teatro Masini: in una produzione interamente curata dai membri di Nostrarte, ecco uno spettacolo tutto dedicato ai bambini e agli amanti delle grandi fiabe classiche, Lo Schiaccianoci.

Il racconto di una delle più amate fiabe natalizie del tedesco E.T.A. Hoffmann, sarà interpretato dalla voce narrante di Teresa Maria Federici, che ne ha curato anche la rielaborazione letteraria, e verrà accompagnato dalle celeberrime musiche dell’omonimo balletto di Ciaikovskij suonate al pianoforte dalle 4 mani di Chiara Cattani e Denis Zardi.

Per rendere lo spettacolo più suggestivo e intimamente coinvolgente, Nostrarte chiede ai partecipanti di portare morbidi cuscini da casa, poichè la sala del Ridotto sarà lasciata quasi tutta libera da sedie, così da permettere ai bambini di seguire il racconto nella maniera più comoda e informale. Lo spettacolo, consigliato per bambini dai 5 anni in su, verrà prodotto in due repliche, una alle 16 e una alle 18, e si consiglia vivamente la prenotazione telefonica al 339 4748625 (con ritiro biglietti entro 15 minuti prima dell’inizio).

Biglietti: adulti 10 euro; bambini dai 6 ai 10 anni 5 euro; gratuito bambini sotto i 5 anni.