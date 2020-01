Alla Casa del Teatro di Faenza attesi i Faber Teater con due spettacoli

Casa del Teatro e Teatro dei Due Mondi propongono due spettacoli dei Faber Teater nel mese di gennaio alla Casa del Teatro di Faenza. Sabato 11 alle 21 è previsto l’Allegro Cantabile, sei attori-musicisti in uno spettacolo-concerto tra ballate, canti di lavoro e serenate della musica popolare italiana e non solo. Domenica 12 gennaio 2020 alle 16 “Non ti vedo non mi vedi”, l’incontro tra diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti rivolto ai ragazzi.

Dopo spettacoli di teatro d’attore e di teatro di figura, Un Teatro Senza Muri in questo 2020 continua spaziando tra generi teatrali differenti, con proposte diverse nella forma e nelle tecniche ma unite da una condivisa tensione allo sguardo sul mondo che abitiamo.

Anche in questa rassegna si vuole agevolare la frequentazione del teatro con la formula, già proposta negli ultimi anni, dell’offerta libera dopo la visione dello spettacolo: un contributo volontario come segnale di consenso e vicinanza, non un obbligo. A ciascuno secondo le sue possibilità.

La Casa del Teatro riapre quindi le porte al pubblico dopo le feste con un doppio appuntamento assieme alla compagnia piemontese Faber Teater: sabato sera con lo spettacolo musicale Allegro Cantabile, la domenica pomeriggio con la proposta per ragazzi Non ti vedo non mi vedi. Faber Teater è un gruppo conosciuto da tempo, già stato ospite con grande successo alla Casa del Teatro negli anni passati, che presenta spettacoli di grande qualità e originalità.

Allegro cantabile è uno spettacolo che accompagna il pubblico in un ironico itinerario attraverso il suono, il ritmo, il timbro. Sei voci sulla scena si fanno guide di questa traversata, sei attori-musicisti che non solo cantano, ma diventano interpreti di un repertorio trasversale, in cui trovano spazio ballate, canti di lavoro, serenate. Si parte dalla tradizione della musica popolare italiana per andare altrove.

Piano visivo e uditivo si mescolano in un gioco di cui poco alla volta gli spettatori diventano complici. E così è possibile “vedere” la polifonia e “ascoltare” il movimento.

Non ti vedo non mi vedi. Un palco vuoto, due attrici, due cappelli, due personaggi.

La luce definisce due spazi: fuori dal cerchio si chiacchiera, ci si confronta. Dentro il cerchio, si sta nella magia, si ascolta e si guarda, i due personaggi si incontrano, senza vedersi, sono al buio… Durante una spaventosa notte di temporale due animali molto diversi e di solito nemici cercano rifugio in una grotta. Buio pesto…i due non possono vedersi e non si riconoscono, ma pensano di essere simili e cominciano a parlare. Scoprono così di avere un sacco di cose in comune.

Faber Teater è un gruppo di artigiani teatrali, un ensemble che condivide un cuore musicale e una poetica, che crede in un teatro che accoglie e si completa creando legami. Un teatro anche dove non ti aspetti, una bottega creativa in movimento dove cercare, gioire, cantare, stupirsi…

Faber come fabbro, artigiano, un teatro di artigianato, una bottega d’artista dove imparare, studiare, gioire, cercare, stare. La compagnia mette al centro il lavoro d’attore, il teatro di gruppo, la creazione collettiva e coltiva la relazione attore-spettatore. Crede nel momento spettacolare come intenso scambio di percezioni, emozioni, energie, “storie” con gli spettatori, nei luoghi, spesso non convenzionali, che li ospitano.