Al via la rassegna di teatro dialettale nella sala parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno

Quattro appuntamenti dedicati al dialetto romagnolo nella sala parrocchiale “Sacra famiglia di Nazaret” di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 2. Da sabato 11 gennaio comincia infatti la rassegna di teatro dialettale, che proseguirà fino a febbraio con alcune delle più titolate compagnie locali del settore.

Primo appuntamento sabato 11 gennaio con la Filodrammatica di Ortodonico e la commedia in tre atti A caval d’un sumar di Stefano Palmucci. Sabato 18 gennaio è in programma la commedia Quel che pe’ un’è brisa acsè di Davide Grassi e Meri Malerbi, messa in scena dalla compagnia “Qui de’ Tond”. Sabato 25 gennaio la Compagnia filodrammatica di Casola Canina presenta la commedia brillante in tre atti La stasò dal steli di Massimo Abati. Infine, sabato 1 febbraio chiude la rassegna la compagnia Gad Città di Lugo con la commedia I voltagabbana di Guido Lucchini.

Al termine dei primi tre appuntamenti ci sarà l’estrazione della lotteria. Durante la serata del primo febbraio inizia la pesca di beneficenza.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.45 e l’ingresso è a offerta libera. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dalla parrocchia di Sant’Agata sul Santerno, con la collaborazione della fondazione “Luigia Fucci Pollini” e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.