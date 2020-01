“Bambini a teatro”: a Russi 1° appuntamento con la versione acrobatica di Cappuccetto Rosso

Nel nuovo anno la stagione teatrale del comunale di Russi si arricchisce con gli spettacoli della rassegna “Bambini a teatro”, che prende il via domenica 12 gennaio (alle 16) con un’eccezionale versione acrobatica di Cappuccetto Rosso pensata per bambini dai 4/6 anni in su, in cui Michelangelo Campanale dirige la compagnia di danza aerea-contemporanea EleinaD.

LO SPETTACOLO

Come vuole la tradizione, anche nella pluripremiata produzione della Compagnia La luna nel letto (Festebà 2018 di Ferrara, FIT Festival Internazionale del teatro e della scena contemporanea di Lugano e Eolo Awards 2019), il lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco può andar bene, l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, il lupo cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma il lupo, che non vince… ma non muore mai.

Michelangelo Campanale dirige i danzatori–acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900. Le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

LA LUNA NEL LETTO / ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E IL FARE

L’Associazione culturale TRA IL DIRE E IL FARE nasce nel 1995 a Ruvo di Puglia (BA). Invertendo una tendenza generale dei giovani del sud Italia, i fondatori decidono di concentrare le loro attività nel territorio di origine e di rivolgere le loro attività alla promozione, produzione e diffusione della cultura, intesa come luogo privilegiato di ricerca e sperimentazione del gioco, del teatro, della musica, della danza e delle arti figurative, attraverso il contatto diretto e costante con la comunità, la pratica laboratoriale, la programmazione di rassegne, la collaborazione con la scuola e progetti per la prevenzione del disagio minorile.

Dalla ricerca a stretto contatto con i bambini e gli adulti che si occupano di loro e andando a fondo nello studio degli elementi costitutivi del teatro per ragazzi, nel 2002 nasce la Compagnia LA LUNA NEL LETTO, che si occupa di produzione artistica rivolta a un mercato nazionale e internazionale e che, grazie alla sapiente direzione artistica del regista Michelangelo Campanale e alla professionalità del personale artistico, amministrativo e organizzativo, produce e distribuisce spettacoli di teatro ragazzi e prosa, organizza e gestisce tour nazionali e internazionali sia nell’ambito del teatro ragazzi che nel teatro contemporaneo e di prosa. I loro spettacoli, tra cui La bella addormentata (2002), Senza piume (2010), Ernest Hemingway – il vecchio e il mare (2011), Cenerentola – Across the Universe (2014), Cinema Paradiso (2015) e Cappuccetto Rosso (2018), hanno riscosso ampio successo di pubblico e critica e ricevuto numerosi premi.

L’associazione gestisce il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, che dal 2008 è inserito come residenza artistica nel progetto Teatri Abitati, e nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento ministeriale in base all’Art. 45 ex DM 01.07.2014, che finanzia i progetti di residenza teatrale. Per il triennio 2015-2017, l’associazione culturale TRA IL DIRE E IL FARE è stata riconosciuta dal Mibact come “Impresa di produzione – teatro di innovazione, sperimentazione, infanzia, gioventù”: l’attività del teatro coinvolge attori, danzatori, organizzatori, personale tecnico e organizzativo, con una percentuale molto alta di personale under 35, coinvolto nei laboratori di formazione teatrale, nelle produzioni della compagnia, nel lavoro di promozione culturale all’interno della comunità di riferimento.

INFO

La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19. Il giorno dello spettacolo dalle 15.

INIZIO SPETTACOLI: ORE 16.00

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Comunale di Russi,Via Cavour, 10

Tel. 0544/587690 www. comune.russi.ra.it