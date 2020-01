Faenza. Al Masini audaci can can e pungente ironia di Jacques Offenbach nell’Operetta su Orfeo all’inferno

La nuova Stagione di Operetta al Teatro Masini di Faenza prenderà il via domenica 12 gennaio alle ore 16 con la compagnia Teatro Musica Novecento e lo spettacolo Can Can – Orfeo va all’inferno, operetta in due atti di Jacques Offenbach.

Lo spettacolo sarà accompagnato da musica dal vivo, eseguita dall’Orchestra Cantieri d’Arte diretta dal M° Stefano Giaroli; le coreografie sono firmate da Salvatore Loritto mentre la regia è di Alessandro Brachetti.

“Can Can Orfeo va all’inferno” è un’operetta passata alla storia per suoi audaci can can e la sua pungente ironia. Composta da Jacques Offenbach nel 1858 su libretto di Hector Crèmieux e Ludovic Halèvy, riprende, in chiave comico-satirica, la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli Inferi per riportare alla vita l’amata Euridice.

A essere oggetto di una satira corrosiva non è però soltanto il classicismo settecentesco con le sue divinità ingessate, ma anche e soprattutto la società parigina del secondo Impero e della nuova “nobiltà” borghese di Napoleone III.

Nel gran finale, il brano più famoso di Offenbach, quello scatenato “galop infernal” che, fra alzate di gonne e maliziose rivelazioni, ha acceso la fantasia di un pubblico entusiasta a fine Ottocento e che ancora oggi regala tutta la joie de vivre di un’epoca impossibile da dimenticare.

Biglietti: da 15 a 27 € + ddp.

Prevendite: sabato 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso la Biglietteria del Teatro Masini.

Il giorno di spettacolo la Biglietteria aprirà alle ore 15.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 13.

Prevendite online su vivaticket.it

Info: 0546/21306 – www.accademiaperduta.it