Gambellara. All’Osteria del Pancotto finissage della mostra SISMA di Enrico Fedrigoli e concerto del NardoTrio

Sabato 11 gennaio in occasione del Finissage della mostra SISMA di Enrico Fedrigoli, allestita presso l’Osteria del Pancotto di Gambellara in occasione dei vent’anni di collaborazione tra il fotografo veronese e la compagnia ravennate Fanny & Alexander, viene presentato il concerto con proiezioni intitolato “Mezzaluna fertile, musica dal medio oriente e oltre”.

Il NardoTrio, gruppo musicale veronese composto da Dario Righetti (fisarmonica e canto), Cristina Ribul Moro (chitarra, bouzouki e canto) e Roberto Baba Alberti (batteria e percussioni), ama ricercare e arrangiare musiche etniche di diversa provenienza. Per questo gruppo la musica vuol dire anche promuovere la conoscenza di altre tradizioni, promuovere la pace e il dialogo.

Il progetto musicale dal titolo Mezzaluna fertile-Musiche dal Medio Oriente e oltre, propone un viaggio che dai Balcani conduce alla scoperta di musiche della tradizione Greca, Armena, Curda e Palestinese.

Il concerto è accompagnato dalle suggestive foto di Enrico Fedrigoli (www.enricofedrigoli.it). Il connubio tra musica, immagini e testi, trasporterà attraverso suggestioni sonore e visive in un viaggio verso il Medio Oriente che fa anche riflettere su altri percorsi più complessi, che inducono tanti uomini, donne e bambini a lasciare la loro terra in cerca di un futuro migliore. Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Camilla Lopez.

In SISMA, la raffinatissima ricerca visiva che da sempre accompagna i percorsi e i progetti teatrali della compagnia ravennate Fanny & Alexander, viene impressa in oltre 50 scatti eseguiti da Fedrigoli nel corso degli ultimi due decenni, creando un percorso espositivo attraverso 40 spettacoli messi in scena. La mostra, a ingresso gratuito, si inserisce nell’ambito di Fèsta, il festival delle arti performative curato da E-Production ed è visibile negli spazi dell’osteria, tra bancone, tavoli e pareti dello storico circolo di Gambellara (Ravenna).

Era il 1999 quando Fedrigoli entrò in contatto con l’arte di Fanny & Alexander. Una conoscenza nata proprio durante uno spettacolo teatrale della compagnia a Verona. Ne è seguito un lavoro sulla Ravenna industriale notturna, che mise a fuoco la singolare dicotomia tra natura e industria, tra antico e moderno, insita in alcune aree della città. Da qui, la ricerca visiva di Fedrigoli si è fatta sempre più vicina al percorso della compagnia teatrale, fino a entrare con le sue visioni all’interno del processo creativo, come parte integrante della costruzione scenica.

Il programma di Fèsta è realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, e in collaborazione con gruppo nanou, Ravenna Teatro, To Day To Dance, Rete Almagià, Notte d’Oro Off – Assessorato al Turismo.

Programma

Sabato 11 gennaio

Dalle ore 19.30 cena con menù alla carta ( per prenotazioni 392 018 5087)

Alle 21.45 concerto e proiezioni di NardoTrio

“Mezzaluna fertile, musica dal medio oriente e oltre”

Foto di Enrico Fedrigoli e letture di Camilla Lopez