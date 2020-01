Al Masini di Faenza il concerto “Folclore”, ispirato alla canzone popolare

Lunedì 13 gennaio, presso il Ridotto del Teatro Masini a Faenza, in occasione della stagione ERF&TeatroMasiniMusica, alle ore 21.00, si esibiranno il mezzosoprano Hanna Hipp e la pianista Emma Abbate in “Folclore”, un concerto ispirato alla canzone popolare e alla sua rivisitazione con brani di Poulenc, Ravel, Pizzetti, Berio e de Falla.

L’idea della canzone popolare, quella che vibra direttamente dalle corde della tradizione: di questo sono costantemente alla ricerca il mezzosoprano Hanna Hipp e la pianista Emma Abbate, nel concerto “Folclore”, che riprende quelle suggestioni e quelle rivisitazioni tipiche. Hanna Hipp, polacca, si è esibita come solista presso i più prestigiosi teatri del mondo, incluso la Royal House, La Scala, il Teatro dell’Opera a Roma e il Teatro Real di Madrid, mentre la pianista napoletana Emma Abbate, dallo “strepitoso talento”, svolge un’intesa attività concertista soprattutto come pianista da camera, specializzata nella lirica da camera del Novecento. Insieme hanno pubblicato Sera d’inverno: Songs by Ildebrando Pizzetti, un disco che ha avuto grande successo di critica e pubblico.

Il programma vedrà innanzitutto dei brani di Francis Poulenc, l’eclettico compositore e pianista francese, degli Chants Populaires di Maurice Ravel, e quattro Canzoni Popolari per voce femminile e pianoforte di Luciano Berio, il compositore italiano che fu pioniere della musica elettronica. In programma anche quell’Ildelbrando Pizzetti, con Sera d’inverno, L’annuncio, Il Clefta prigione, Canzone per ballo, che ha segnato anche la nascita della collaborazione tra le due artiste.



PROGRAMMA



Francis Poulenc

8 Chansons polonaises.



Maurice Ravel

Chants populaires.



Il debrando Pizzetti

Sera d’inverno

L’annuncio

Il Clefta prigione

Canzone per ballo.



Luciano Berio

4 canzoni popolari per voce femminile e pianoforte.



Manuel de Falla

7 canciones populares españolas.