Ravenna. Al Teatro Alighieri prende il via la 34^ edizione di Teatro Musica mercoledì 15 gennaio

Mercoledì 15 gennaio alle ore 21 al Teatro Alighieri prende il via la tretaquattresima edizione della rassegna Teatro Musica organizzata da Capit Ravenna in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Il primo appuntamento è un omaggio alla commedia musicale all’italiana ed in particolare alle opere di Pietro Garinei e Sandro Giovannini in un concerto spettacolare rievocativo di grandi successi da Rugantino ad Aggiungi un posto a tavola.

Lo spettacolo, prodotto da Capit con la regia di Alessandro Braga, vede esibirsi un cast di una cinquantina di artisti provenienti oltre che dalla prestigiosa Bernstein School of Theater di Bologna da realtà artistiche ravennati quali il Chorus Fantasy diretto da Annalisa Gardella, il Corpo di ballo Tersicore ArteDanza con la direzione coreografica di Paola Saggin, il Piccolo Teatro Città di Ravenna e l’Ensemble Mosaici Sonori. I costumi sono di Vitaliana Pantini mentre a Leonardo Casadei sono affidati gli effetti scenici; la direzione musicale è del maestro Orio Conti.

I biglietti in prevendita possono essere acquistati oltre che alla biglietteria del teatro tutti i giorni feriali dalle 10,00 alle 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00, nelle agenzie e filiali di La Cassa, negli uffici IAT di Ravenna in Piazza San Francesco 7 e via Delle Industrie 14 oltre e IAT di Cervia in via Evangelisti 4 oppure on-line sul sito www.teatroalighieri.org.