Sara Dall’Olio porta Cervia e la Romagna al 1° posto alla 19^ edizione del concorso “Il pilone d’oro”

La cantante cervese Sara Dall’Olio – nonostante una brutta tracheite che non le ha permesso di puntare al titolo di vincitrice assoluta – ha portato Cervia e la Romagna al 1° posto sul podio alla 19^ edizione del concorso “Il pilone d’oro” che si è tenuto al Palacultura “Antonello da Messina” nell’omonima città il 10 gennaio scorso.

Il Musicalfestival nazionale “Il pilone d’oro” è stato ideato, organizzato e condotto da Salvatore La Porta ed è uno spettacolo a cui partecipano 24 cantanti, che rappresentano ognuno una regione d’Italia (alcune sono state divise in due come l’Emilia-Romagna), accompagnati dall’orchestra ed abbinati a corpi di ballo, danza, coreografie di moda, gruppi folk, cortei storici ed è anche un concorso di miss.

Sara Dall’Olio ringrazia il Comune di Cervia per il sostegno ricevuto e per averle donato la bandiera della sua città che ha avuto l’onore di portare sul gradino più alto del podio.

La cantante cervese si sta ora preparando per una nuova stagione con il gruppo country-rock “Cadillac Ranch” di cui fa parte dallo scorso anno e per alcune serate di beneficenza tra cui “Il cantaStelo” che si terrà al teatro comunale Walter Chiari di Cervia il 25 marzo e vedrà protagonisti come ogni anno i ragazzi della Cooperativa “Lo Stelo”.