A Scambiamenti di Cervia una serata con Martina Casadei per cantare insieme

Mercoledì 15 gennaio alle 20.30 a ScambiaMenti di Cervia si torna a parlare di musica. Per iniziare bene l’anno nuovo Martina Casadei, cantante condurrà i partecipanti in nuove dimensioni, lo farà all’insegna del canto. Martina, in arte “Marty Frida” comincia la sua carriera giovanissima come corista e interprete di brani italiani ed internazionali, esibendosi al fianco di personalità della scena musicale italiana. In parallelo si specializza nell’arte della danza folcloristica spagnola, studia all’estero il flamenco e il cajòn. Viaggiatrice, cerca nei luoghi che visita nuove ispirazioni per la sua arte e si immerge con passione in nuovi contesti che la portano a collaborare con artisti e musicisti da tutto il mondo. Nel 2013 comincia la collaborazione con il team di produzione DeepZero, con il quale Marty Frida scrive il singolo ‘Loca’.

In questa serata, Martina Casadei condurrà, in collaborazione con lo spazio culturale Scambiamenti il progetto “Cerchio inCanto” un laboratorio di voce collettivo in cerchio. Si giocherà con il ritmo in gruppo, in cerchio, il canto sarà il protagonista, si potrà improvvisare, cantare, giocare con la voce. La serata è a partecipazione gratuita e aperta a tutti.

L’evento si terrà presso la sede di Scambiamenti in via Ippolito Nievo n.2 a Cervia. Per informazioni è possibile scrivere a scambiamenti@comunecervia.it, seguire la pagina Facebook o Instagram “Scambiamenti Spazio Culturale” “Scambiamenti” o chiamare il centro al 3382196514 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00).