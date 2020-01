Al Teatro Comunale di Conselice in scena lo spettacolo “Lo chiamavano Biancaneve”

La stagione prosegue al Teatro Comunale di Conselice sabato 18 gennaio, alle ore 21.00, con lo spettacolo “Lo chiamavano Biancaneve” liberamente ispirato a “San Isidro Futbòl” di Pino Cacucci di e con l’attore Titino Carrara che cura anche la regia. Con lui in scena l’attrice Giorgia Antonelli, musiche di Maurizio Camardi. Una storia esilarante, a cavallo tra il western e la commedia brillante, che mette in scena un vortice di situazioni e di personaggi tanto surreali quanto assolutamente credibili. Titino Carrara è figlio di Tommaso Carrara e Argia Laurini, appartiene a una famiglia di teatranti secondo tradizione nomade da dieci generazioni e ha avuto un successo internazionale con l’interpretazione di Arlecchino, ruolo che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo. Ventidue case di legno e lamiera e un campo da calcio in discesa con un albero di cachi al centro, possono essere un paese? Per i suoi cinquantadue abitanti arrivati lì da tutto il mondo, sicuramente sì. Ma per il resto del mondo … il paese non è un paese, sulle carte geografiche non si trova. Per il resto del mondo il paese non esiste. Un giorno, tuttavia, nel vicino boschetto precipita un piper pieno di sacchi contenenti una miracolosa polvere bianca, strepitosa come fertilizzante. Gli abitanti giocheranno la partita di calcio più divertente della storia, tra zuffe epiche, revolverate, portieri con la dissenteria e campi da gioco tracciati con la polvere bianca dai magici poteri. Una commedia degli equivoci di irresistibile comicità, che nella diversità di linguaggi, tradizioni e cultura, regala l’affresco di una comunità aperta, solidale e partecipativa, pronta a fare fronte comune davanti alle avversità.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. La biglietteria del Teatro sarà aperta sabato 18 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Info: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 ai numeri 0542-665185 – 333-5748015 e 377-969843 mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com. Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 euro ridotto per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, Libera e diversamente abili. Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.