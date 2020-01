Al Teatro comunale Walter Chiari di Cervia la commedia La strolga di Guido Lucchini

Nuovo appuntamento, venerdì 17 gennaio alle ore 21 la rassegna di teatro in lingua vernacolare al Teatro comunale Walter Chiari di Cervia. Protagonista del palcoscenico la forlivese Cumpagnì dla Zercia con la nuova commedia La strolga di Guido Lucchini. Lettura delle carte e tarocchi: quando siamo giovani crediamo alle cose più fantastiche. Invecchiando, a volte, si impara con rammarico che certe cose non possono esistere. Ed è in questa differenza di visioni che si innescheranno nella commedia un’infinità di equivoci e divertentissime situazioni…

Prezzi: 7 euro (intero), 6 euro (scontato). La prevendita dei biglietti viene effettuata presso gli uffici del Teatro Comunale dal giorno precedente lo spettacolo, dalle ore 10 alle ore 13. Nel giorno di spettacolo, la Biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. Informazioni: tel. 0544/975166.