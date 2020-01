Faenza. Bluesmec Band il 18 gennaio al The Ale House, il più piccolo blues club del mondo

Sabato 18 gennaio 2020 ripartono i concerti Blues al The Ale House di Faenza, il più piccolo blues club del mondo, con i Bluesmec: Davide Ariano, voce armonica e chitarra, Emanuele Bernucci chitarra solista, Francesco Torno, basso e Enzo Becci, batteria. È l’House Band del notissimo Sogliano Blues Festival.

Nei sotterranei dell’officina metalmeccanica Lamec a Sogliano al Rubicone, hanno dato vita a questo appassionante progetto, che unisce interessi comuni come la musica blues, il rock e la meccanica, da qui una miscela esplosiva del nome Bluesmec.

Dentro ogni esecuzione ed arrangiamento propongono il meglio del Chicago e British Blues, con una buona giusta dose di Rock!

Una scaletta coinvolgente ed esplosiva sempre in evoluzione, con riferimento ad artisti che emozionano e che hanno fatto la storia del blues e blues/rock: Buddy Guy, BB King, Freddie King, Muddy Waters, Junior Wells, Albert Collins, John Mayall, E. Clapton. Keep the blues alive!, è il loro motto.

E l’1 febbraio arriva Lisa Manara.

Blues al The Ale House a Faenza in Corso Mazzini 39.

Ore 18.30 – ingresso libero