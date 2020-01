La cervese Carolina Jay Cantore nel corpo di ballo della trasmissione Rai “Il cantante Mascherato”

Un debutto televisivo a “cinque stelle” per Carolina Jay Cantore, tredicenne ballerina cervese, che in questi giorni si è recata a Roma, presso gli studi televisivi della Rai, dove sotto la guida del suo insegnante e coreografo Matteo Addino e la supervisione di Raimondo Todaro, farà parte del corpo di ballo del programma “Il Cantante Mascherato”, condotto dalla presentatrice Milly Carlucci ed in onda il venerdì sera.

Una splendida ricompensa quella che vede protagonista Carolina Jay, che dopo avere mosso i primi passi di danza presso la scuola Artemisia di Cervia, da circa quattro mesi, per inseguire il proprio sogno e perfezionarsi, grazie alla splendida opportunità concessale dal coreografo Matteo Addino, conosciuto quest’estate durante uno stage tenutosi presso l’International Dance Association di Ravenna, si è trasferita a Genova per frequentare la scuola di danza classica, moderno, contemporaneo ed Hip Hop “Naima Academy”, vera e propria fucina di giovani talenti.

Il percorso di studi formativi nel capoluogo ligure si è rivelato subito in salita per la giovane danzatrice romagnola che attualmente frequenta la terza media a Genova e che, come altri allievi provenienti da varie regioni d’Italia con i quali convive all’interno di un appartamento, si è ritrovata lontana da casa, dai suoi amici e dalla sua famiglia.

Nonostante le prime difficoltà, l’impegno profuso e la caparbietà di Carolina Jay sono stati ricompensati dal coreografo Matteo Addino che, dopo avere osservato con attenzione, i progressi della giovane ballerina, ha voluto che quest’ultima entrasse a far parte della propria compagnia di ballo “Experience Dance Company”, composta esclusivamente da giovani artisti dai 7 ai 18 anni, al fianco dei quali, la giovane cervese, si esibirà venerdì in prima serata, su Raiuno nel corso del programma condotto da Milly Carlucci.