Teatro Comico all’Alighieri di Ravenna, parte la campagna abbonamenti dal 18 gennaio 2020

Partirà sabato 18 gennaio 2020 e proseguirà fino a sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 (domenica 19 gennaio esclusa e con rientro pomeridiano giovedì 23 gennaio dalle ore 16 alle ore 18) la campagna Abbonamenti alla Stagione di Teatro Comico 2020 dell’Alighieri di Ravenna, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura. L’Abbonamento potrà essere sottoscritto anche online sul sito www.teatroalighieri.org e ogni utente potrà acquistare un massimo di quattro abbonamenti.

La Stagione partirà con Teresa Mannino e il suo Sento la terra girare (13 febbraio), analisi irresistibilmente divertente della disorientante velocità con cui l’intero mondo cambia in un continuo sovvertimento dei valori. Seguirà, il 17 marzo, Rocco Papaleo con Coast to Coast, uno “spettacolo–viaggio” inteso anche come impossibilità di fermarsi, sapere di essere transitori e che tutto è provvisorio e, per questo, meravigliarsi sempre. Il terzo appuntamento, il 6 aprile, sarà con Riccardo Rossi e W le donne, esilarante ritratto di tutte le donne con cui un uomo si relaziona nel corso della vita, dalla mamma alla tata, dalla maestra alla fidanzata, dalla moglie alla ex-moglie, fino alla temuta suocera! Chiuderà la rassegna, il 4 maggio, Max Giusti con il nuovo spettacolo Va tutto bene, un one man show di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo “ping pong” tra ieri e oggi.

Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili nei giorni e negli orari sopra indicati presso il botteghino del Teatro Alighieri, variano da 40 a 98 € a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente.