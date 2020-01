Bagnacavallo. Al Cinema Palazzo Vecchio il film #AnneFrank. Vite parallele

È #AnneFrank. Vite parallele il film del fine settimana – venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio, inizio proiezioni alle 21.15 – per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Il documentario scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto viene proiettato in occasione del Giorno della Memoria dal momento che nel weekend successivo la sala di Palazzo Vecchio resterà chiusa per le elezioni regionali.

Prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partecipazione con Rai Cinema, in collaborazione con l’Anne Frank Fonds di Basilea e il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, #AnneFrank. Vite parallele ha come interprete d’eccezione Helen Mirren. L’attrice premio Oscar ripercorre attraverso le pagine del celeberrimo diario la vita di Anna Frank e la vicenda di cinque donne che, da giovanissime, sono state deportate nei campi di concentramento ma sono riuscite a sopravvivere alla Shoah.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, riprenderà a febbraio con Antropocene di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier (martedì 4 e mercoledì 5), Piccole donne di Greta Gerwig (venerdì 7, sabato 8 e domenica 9), Impressionisti segreti di Daniele Pini (martedì 11 e mercoledì 12), Richard Jewell di Clint Eastwood (venerdì 14, sabato 15 e domenica 16) e Fabrizio de André e Pfm – Il concerto ritrovato di Walter Veltroni (martedì 18 e domenica 19).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Per informazioni: tel 320 8381863 – 338 7179155; cinemabagnacavallo@gmail.com; http://cinemabagnacavallo.blogspot.it