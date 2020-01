La Stagione dei Piccoli al Teatro Rasi di Ravenna propone Leo. Uno sguardo bambino sul mondo

La stagione dei piccoli di Ravenna, gestita al Teatro Rasi da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, propone per sabato 18 gennaio alle 17.30

lo spettacolo di teatro corporeo, visivo, musicale Leo. Uno sguardo bambino sul mondo, per bambini dai 4-10 anni. Lo spettacolo è stato realizzato in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.

Il mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di un bambino che diventa uomo e continua ad avere lo stesso meravigliato sguardo infantile. Così immaginiamo il piccolo Leonardo da Vinci, sempre alla ricerca di ciò che non conosce, con la voglia insaziabile di toccare con mano gli ingranaggi della vita, per comprenderne l’essenza. Materia, energia, tecnica e meccanica, … tutti i segreti oltre le apparenze: osservare è immaginare oltre. Immaginare il futuro con occhi di bambino dilata il presente, perché creare è vedere qualcosa che non c’è, che può essere, che sarà. Gioco, scienza e arte sono la poesia e l’emozione che pura come quella infantile si rinnova costantemente in Leonardo uomo, tanto mitico quanto moderno, nella storia e nel contemporaneo.

Immaginando Leonardo da piccolo. Leo alle prese col mondo. Per prima cosa Leo scopre i quattro elementi della natura che, secondo la filosofia occidentale, combinandosi fra loro generano la vita e le leggi che la regolano: terra, aria, acqua e fuoco. Leo in ginocchio sulla spiaggia lambita dalle onde. Terra e mare si incontrano e si scontrano: è la natura delle cose. Le mani di Leo giocano con la sabbia e con l’acqua; disegnano e modellano. Prima imitano, poi interpretano, infine creano. Dalla terra e dalla sabbia nascono il disegno, la pittura, la scultura, l’arte.

Leo sdraiato in un prato. Lo sguardo sul cielo si perde fin dove il suo colore sfuma dolcemente verso l’orizzonte. Le nuvole si muovono lentamente e cambiano continuamente la loro forma. Dove vanno? E chi le porta in giro? Anche gli steli dell’erba tutt’intorno si muovono. Da dove viene il vento che li scuote? Leo cammina, guarda in alto, poi si ferma. C’è un ruscello dove il cielo si riflette nell’acqua e ne fa uno specchio che si muove. Leo parla l’acqua, a volte bisbiglia, a volte grida forte e canta. Leo accanto al fuoco del camino. È ipnotizzato di fronte al fuoco che illumina il suo volto creando il suo doppio nella parete opposta. Nelle fiamme, il bianco, l’azzurro, l’arancio, il rosso si alternano vorticosamente disegnando volute, come attratte irresistibilmente dalla cappa del camino. Le faville corrono verso l’alto tracciando nell’aria disegni di luce. Leo osserva, disegna, studia, immagina, crea.

Pietro Fenati – Drammatico Vegetale

LEO uno sguardo bambino sul mondo

con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni

musiche originali di Matteo Arevalos

scene virtuali di Ezio Antonelli

cavallo di legno Danilo Maniscalco

cura dei movimenti Allessandro Bedosti

luci e suono Alessandro Bonoli

progetto Elvira Mascanzoni e Pietro Fenati

regia Pietro Fenati

organizzazione William Rossano, Sara Maioli

produzione Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro

Prima dello spettacolo, dalle 17 è aperto AltroBar del Teatro Rasi per merende e aperitivi equi. AltroBar è gestito da Villaggio Globale.

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39 a Ravenna

BIGLIETTI

bambini 5 € | adulti 8 € | Family Card (2 genitori + 2 bambini) 20 €

CARNET COMPLEANNO e GRUPPI ORGANIZZATI 10 ingressi 50 € | 20 ingressi 80 €| 16 ingressi 72 € Il carnet è valido per un unico evento per gruppi di adulti e bambini; è in vendita per tutta la Stagione

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI e ISCRIZIONI Ravenna Teatro, Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18

La biglietteria del Teatro Rasi è aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e da un’ora prima di ogni evento, tel. 0544 30227.