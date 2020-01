Riparte la stagione di Controsenso e Bottega Matteotti di Bagnacavallo con il concerto dei Nadimobil

Sabato 18 gennaio alle 21 riparte la stagione culturale di Controsenso e Bottega Matteotti di Bagnacavallo con il concerto dei Nadimobil: Annalisa Bartolini (soprano) e Dimitri Mazza (chitarra e voce). Un po’ buskers, un po’ felliniani, un po’ teatranti, i Nadimobil (qui in versione duo) proporranno un viaggio tra melodie popolari dell’Italia dagli anni Trenta fino al boom economico: «un richiamo voluto al passato, alla memoria, al ricordo – spiegano gli organizzatori – con le canzoni che hanno segnato la storia, le nostre origini, la nostra Italia con indimenticabili melodie e le più belle voci. Composizioni come Fiorin fiorello, Mille lire al mese, Voglio vivere così e la canzone napoletana (Funiculì funiculà, Malafemmena), sono parte del nostro patrimonio musicale riconosciuto in tutto il mondo.

Un racconto del Paese attraverso le canzonette, insomma, che viene offerto da Dimitri Mazza, ideatore e arrangiatore del progetto, e da Annalisa Bartolini, soprano, che trasforma la tecnica e la teatralità belcantistica in un divertente gioco di acrobazie vocali ed espressive, fuori dai canoni classici». L’appuntamento successivo è in programma sabato 8 febbraio con Ciò da sapare le pandore, racconti di vita romagnola di e con Nevio Spadoni, accompagnato alla fisarmonica da Christian Ravaglioli. La rassegna prevede poi altre quattro serate dedicate in particolare alla musica, sempre di sabato, fino al 9 maggio.

Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 21 e si svolgono in Bottega Matteotti, via Matteotti 26 a Bagnacavallo. L’ingresso è a offerta libera. Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Michele Antonellini. L’immagine della rassegna è tratta da Zenobia, città Sottile (Italo Calvino, Le città invisibili) di Mariapia Gambino.

Informazioni e programma completo: tel. 0545 60784 – www.bottegamatteotti.it.