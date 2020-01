I nuovi pacchetti per le scuole a tariffa agevolata di Bper Banca per RavennAntica

Anche per il 2020 RavennAntica ha il piacere di proporre alle scuole i pacchetti didattici messi a disposizione dalla BPER Banca (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) presso il Museo Classis Ravenna (via Classense, 29 – Classe Ra) e presso la sezione didattica di TAMO, il museo dedicato al mosaico (via Rondinelli, 2 – Ravenna). Tutte le attività, visite guidate animate e laboratori didattici delle due strutture, grazie al contributo della BPER Banca sono offerte alla tariffa agevolata di tre euro ad alunno (anziché sei della quota ordinaria).

Per scegliere le attività consultare le pagine:

LaRa – Sezione didattica di RavennAntica presso Museo TAMO https://www.ravennantica.it/lara/ e Museo Classis Ravenna – didattica https://classisravenna.it/didattica/. Tali iniziative, prenotabili sia singolarmente che combinate, sono rivolte a tutte le classi del Comune e della Provincia di Ravenna che ne faranno richiesta, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

Per info e prenotazioni: Classis Ravenna, via Classense, 29, Classe, tel: 0544-36136 (dal lunedì al venerdì 9 – 13)

didattica@ravennantica.org. LaRa – Laboratori Didattici RavennAntica presso Museo Tamo – via Rondinelli 2, Ravenna – tel: 0544-213371 interno 2 (dal lunedì al venerdì 9 – 13) – lara@ravennantica.org .