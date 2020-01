Un pomeriggio frizzante a Ravenna sul vissuto femminile con lo spettacolo “Mettiti comodo”  

Domenica 19 gennaio, alla Sala Strocchi di via Maggiore 71, a Ravenna, è in programma un pomeriggio di intrattenimento teatrale sulla parità di genere, con un testo ironico e frizzante sul vissuto femminile.

Lo spettacolo “Mettiti comodo” è tratto dalla piece teatrale di Roberto Neri e Cristina Nùghes. Saranno in scena l’autrice, Cristina Nùghes, diplomata all’Accademia Antoniana d’Arte Drammatica e vincitrice del Premio Montegrotto Europa per il Teatro come migliore attrice emergente, e Alessandra De Maria, cantante e corista Pop, Rhythm and blues, Rock. Interverranno i candidati alle elezioni regionali Mirella Dalfiume e Andrea Corsini. Inizio ore 17:30 (ingresso gratuito).