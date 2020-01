Si alza il sipario della stagione “Ravenna Musica” all’Alighieri con l’Orchestra Sinfonica di Maribor

Torna al Teatro Alighieri di Ravenna la stagione “Ravenna Musica” curata dall’Associazione Angelo Mariani – in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, Regione Emilia Romagna e Mibact – che si dipanerà fino al 6 maggio con undici appuntamenti che hanno come fil rouge interpreti di altissima qualità e programmi musicali di grande richiamo. A cominciare dall’inaugurazione, prevista per mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 21, quando il sipario si alzerà sull’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, che con i suoi 60 elementi darà vita ad una appassionante serata dedicata a Ludwig van Beethoven, nel duecentocinquantesimo anno della nascita.

Formazione leader della nazione dell’ex Jugoslavia, la compagine slovena vanta una storia strettamente legata al Teatro d’Opera di Maribor, dove ricopre un ruolo insostituibile sia in ambito della stagione delle opere liriche, sia nei concerti sinfonici. Nella serata ravennate, che si realizza col sostegno de La Cassa di Ravenna, a dirigerla sarà il direttore artistico del Teatro di Maribor in carica dal 2013, il giovane maestro slovenoSimon Krecic, che dopo gli studi di pianoforte effettuati a Lubiana e Berna, ha abbracciato la carriera di direzione d’orchestra collaborando sia con numerose orchestre svizzere sia in maniera regolare con la Filarmonica Slovena e l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Slovena. L’orchestra, dopo aver aperto con l’Ouverture dall’Egmont op. 84 di Beethoven, si esibirà insieme a uno dei più richiesti violinisti dell’attuale scena internazionale, il russo Pavel Berman, nato a Mosca da una famiglia di talentuosi musicisti, tra cui il padre il celebre pianista Lazar Berman. La vittoria al Concorso Indianapolis nel 1990 ha regalato a Pavel una carriera straordinaria, punteggiata da esibizioni nei più importanti teatri degli Stati Uniti, Europa e Asia a fianco di orchestre prestigiose. Berman, apprezzato dalla critica internazionale per il suo stile che coniuga una tecnica brillante con una raffinata interpretazione, sarà solista nel Concerto per violino e orchestra op. 61, un unicum nella produzione beethoveniana, composto in circa sei mesi nel 1806. Nella seconda parte della serata verrà proposta un’altra pagina molto celebre la Sinfonia n. 3 “Scozzese” di Mendelssohn, scritta nel 1842.

Fino al 22 gennaio sarà possibile abbonarsi a “Ravenna Musica”, che si realizza grazie anche ai contributi delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Ravenna e del Monte di Bologna e Ravenna, presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, La Cassa di Ravenna, on- line dal sito www.teatroalighieri.org, uffici Iat di Ravenna e Cervia.

Informazioni: tel. 0544 39837 – www.angelomariani.org .