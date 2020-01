Sulla pagina Facebook della Cooperativa Bagnini spiagge di Cervia, sono state pubblicate alcune fotografie che ritraggono il conduttore televisivo e regista italiano Diego “Zoro” Bianchi in visita sul litorale cervese accompagnato dalle telecamere di Propaganda live La7, il suo programma televisivo, che va in onda sul canale La7, tutti i venerdì sera. Non è stato svelato altro dalla Cooperativa che si è limitata a scrivere “…poi vi diciamo quando va in onda!” e altre informazioni sul servizio non sono ancora reperibili sul sito del noto programma televisivo.

Le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook dalla Cooperativa Bagnini spiagge di Cervia