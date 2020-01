Bagnacavallo, laboratori musicali e artistici: aperte iscrizioni per l’Accademia Bizantina Camp 2020

Dal 28 giugno al 4 luglio e dal 5 all’11 luglio, due settimane di alta formazione musicale giovanile e tanti laboratori artistici per nutrire il talento, con lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro, laboratori artistici. Accademia Bizantina Camp, giunto quest’anno alla settima edizione, offre una full-immersion estiva di musica, teatro e arte per i più giovani.

A fare da filo conduttore dell’esperienza sarà la preparazione di uno spettacolo musicale, di cui ogni partecipante sarà creatore e interprete, in una vera e propria sinergia tra le discipline artistiche. Di giorno tante attività individuali e collettive per favorire la crescita tecnica e l’espressione artistica, di sera giochi e momenti conviviali di gruppo che faranno assaporare la bellezza di un’esperienza di vita comunitaria al di fuori della famiglia. In uno spazio protetto e ricco di stimoli, con un corpo di docenti ed educatori specializzati e appassionati e tanti coetanei motivati dallo stesso spirito, il Camp sarà un’esperienza estiva che lancerà semi nel percorso formativo di ogni partecipante.

A chi è rivolto?

Accademia Bizantina Camp è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 16 anni che stanno compiendo un percorso di studi musicali. Il corso è aperto a tutti gli strumenti classici.

Dove si tiene?

Il Camp si svolge a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, all’interno delle sale storiche dell’Antico Convento di San Francesco e presso la Scuola Comunale d’Arte Bartolomeo Ramenghi.

Quando?

L’edizione di Accademia Bizantina Camp dell’estate 2020 prevede due turni:

– 1° turno 28 giugno-4 luglio;

– 2° turno 5-11 luglio.

Entrambi i turni possono essere frequentati in formula residenziale o non residenziale. È possibile partecipare a entrambi i turni.

Iscrizioni e informazioni: www.accademiabizantinacamp.it/iscriviti/.