Morgan porta sul palco del Socjale di Piangipane i grandi classici della musica straniera e italiana

Per la prima volta al Teatro Socjale di Piangipane, arriva il cantautore Morgan – venerdì 24 gennaio, ingresso dalle ore 21, concerto ore 22 – in occasione del centenario del teatro con un concerto minimal, dove accompagnato dal solo pianoforte incanterà il pubblico con una esibizione raccolta ma al tempo stesso intensa. Il cantautore milanese ripercorre i grandi successi della musica cantautorale italiana e internazionale che hanno contribuito alla propria crescita musicale ed artistica: Davdi Bowie, Pink Floyd, Duran Duran e i cantautori italiani come De Andrè, Tenco, Modugno. Non mancheranno anche brani dello stesso Morgan.

Come da tradizione, durante l’intervento per chi vuole e su prenotazione saranno serviti i cappelletti del Socjale. Ingresso riservato ai soci Arci, è possibile fare il tesseramento la sera stessa dello spettacolo, a teatro. Per informazioni e prevendita: www.teatrosocjale.it – www.facebook.com/teatrosocjale – tel. 3276719681.



Morgan