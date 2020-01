Sabato 25 gennaio visita guidata alla Faenza torricelliana

Sabato 25 gennaio, nel primo giorno di luna nuova del 2020, ricorrenza di San Paolo dei Segni, è in programma una visita guidata alla scoperta dei faentini che hanno lasciato nella storia della scienza universale un segno indelebile, primo fra tutti Evangelista Torricelli, a cui tanto deve la città manfreda.

Silvia Togni accompagnerà i visitatori a scoprire l’Accademia torricelliana di scienze e lettere, presso Palazzo Laderchi, dove sarà anche possibile ammirare il bellissimo Trionfo d’Amore affrescato da Felice Giani, per terminare presso l’Osservatorio geofisico comunale, sito all’interno della Casa-Museo del geniale Raffaele Bendandi, conosciuto anche come ‘l’uomo dei terremoti’ (tutti siti aperti su richiesta).

Appuntamento max. ore 14:45 in Via Alfredo Baccarini, 19 (ingresso del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, presso cui in corso la mostra “Picasso, la sfida della ceramica”)

Costo di partecipazione euro 5,00 a persona (gratuiti i ragazzi fino alla 5°elementare)

Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure al numero 333 4982374