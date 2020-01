Cosa c’è dietro un sogno: a Cotignola incontro con l’autore Enrico Galiano

Venerdì 24 gennaio alle 20.30, presso la biblioteca comunale “Luigi Varoli” di Cotignola (corso Sforza 24), l’autore Enrico Galiano, scrittore di successo e insegnante apprezzato, presenterà il suo ultimo romanzo Più forte di ogni addio di Garzanti editore. L’autore dialogherà con la bibliotecaria Sonia Casotti per riflettere sui sogni, le realtà dei giovani d’oggi, l’importanza della scuola e l’educazione al rispetto altrui. L’evento, aperto al pubblico e ai ragazzi dai 14 anni, si inserisce all’interno delle iniziative di promozione alla cittadinanza attiva e consapevole, promosse dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura.

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio Internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio Cultura Mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019) e Basta un attimo per tornare bambini in collaborazione con Sara Di Francescantonio.