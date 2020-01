Continua a Bagnacavallo la rassegna Spirito e Materia con il duo Via Vecchia Godo e nuove degustazioni

Terzo appuntamento domenica 26 gennaio con la ventunesima edizione di Spirito e Materia, rassegna di incontri di parole e musica con degustazioni di prodotti e vini del territorio che la Pro Loco di Bagnacavallo promuove in collaborazione con il Comune. Alle 15 presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco si comincerà con una relazione del professor Piergiorgio Costa dal titolo “I cambiamenti del linguaggio nell’epoca dei social media, evoluzione o involuzione?”. Seguiranno l’intermezzo musicale con il duo Via Vecchia Godo e le degustazioni con Jolly Pizza di Bagnacavallo e i vini della Tenuta Uccellina di Russi.

La rassegna si chiuderà poi domenica 2 febbraio con il quarto e ultimo appuntamento. Tutti gli incontri sono in programma alle 15. La Sala Oriani è in via Cadorna 14. La manifestazione è riservata in via prioritaria ai soci, che devono prenotarsi entro il martedì precedente l’evento. L’ingresso è a offerta libera.

Info e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche – tel. 0545 280898 – turismo@comune.bagnacavallo.ra.it.