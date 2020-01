I cabarettisti romagnoli di Zelig al Teatro della Casa Comunale di Lavezzola: si parte con Enrico Zambianchi

“Meglio riderci sopra!”: appuntamento a Lavezzola sabato 25 gennaio, ore 21, al Teatro della Casa Comunale, via Bastia 261. L’associazione culturale La Locomotiva inaugura la prima, esilarante e imperdibile, rassegna di comici e/o cabarettisti romagnoli, reduci da Zelig. A dare la stura alla prima effervescente serata, nientemeno che il mitico Enrico Zambianchi che si esibirà in “Lov, l’incomplet amor”, una scarica di adrenalina pura per uno spettacolo indimenticabile. A seguire, in febbraio, altri due specialisti della risata: Andrea Vasumi l’8 e Roberto Midani il 22. Organizzazione: La Locomotiva con patrocinio del Comune di Conselice. Entrata: offerta libera.

Info: 328 3019893.