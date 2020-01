Ravenna, cena della Lega nel locale dove dovevano esibirsi: i Savana Funk annullano il concerto

Ieri sera, 23 gennaio, il gruppo musicale dei “Savana Funk” doveva suonare a Ravenna. Arrivati sul posto per il soundcheck sono stati informati che nel locale era prevista una cena elettorale della Lega. Inizialmente spiazzati e successivamente molto contrariati dal fatto che nessuno li avesse informati, hanno deciso di non fare il concerto e andarsene “per una totale incompatibiltà tra i loro principi culturali, artistici e etici con quelli professati dalla Lega”.

“Hanno tutta la mia vicinanza, rispetto e ammirazione. Avere dei principi – scrive un utente su Facebook -, avere dei valori in cui si crede vuol anche dire avere il coraggio e la coerenza di portarli avanti facendo delle scelte (in questo caso anche economiche visto che per loro la musica è anche un lavoro). È bello vedere che ancora nel mondo sempre più superficiale della musica c’è ancora chi ha valori forti da portare avanti”.

E qualcun altro sui social aggiunge: “Assolutamente! Respect!” ed ancora “La musica #nonsilega”.