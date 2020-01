Burattini: Robinhood nel castello di Nottingam alle Artificerie Almagià di Ravenna

Domenica 26 gennaio alle 17 alle Artificerie Almagià si fa un tuffo nel Medioevo con il coinvolgente spettacolo della compagnia Abruzzo Tuccur/I Guardiani dell’Oca e il loro “Robin Hood nel castello di Nottingam”.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto “il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni il pubblico potrà rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.“

La biglietteria sarà aperta la domenica di spettacolo dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle ore 16.00 presso l’Almagià (via dell’Almagià 2, zona Darsena – Tel. 392.6664211).

Biglietti: intero euro 7,00; ridotto euro 5,00; biglietto famiglia euro 20,00

Il programma è disponibile anche sul sito www.teatrodeldrago.it, da cui è possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre informati sulle attività del Teatro del Drago e del Museo La Casa delle Marionette.

Per ulteriori informazioni: Teatro del Drago: 392 6664211 oppure info@teatrodeldrago.it.