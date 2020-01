Al Cisim di Lido Adriano si esibiscono i rapper americani Masta Ace e Marco Polo

Domenica 26 gennaio, al CISIM di Lido Adriano, si esibiranno i rapper americani Masta Ace e Marco Polo. Dall’incontro tra due tra i massimi rappresentanti dell’hip hop underground internazionale, nasce l’album “A Breukelen Story”. Rispettivamente mc e produttore, hanno dato vita a una vera e propria pietra miliare, che presenteranno sul palco del CISIM di Lido Adriano, in un live di grande spessore. La collaborazione tra Marco Polo e Masta Ace nasce nel 2007 con il brano Nostalgia, contenuta nel disco del produttore: Port Authority. Un percorso artistico che ha rafforzato sempre più l’unione tra i due. Marco Polo è molto legato all’Italia: i suoi genitori arrivano in Canada dalla Calabria e da Napoli. Inoltre nel 2007 ha collaborato con Ghemon per il disco “La Rivincita dei buoni” e nel 2012 all’Ep Per la mia gente – for my people sempre con Ghemon e Bassi Maestro.

Un duo mozzafiato che risplende tra beat di alto livello e rime incastrate in un flow senza tempo di Masta Ace, autore di brani formidabili come “NY Confidential”, “So Now U a MC” e “Ghetto Like”. In apertura i rapper marchigiani prodotti dall’etichetta musicale Glory Hole Records, Tmhh e File Toy e lo showcase di Pearl Gates (Washington DC), giovane rapper di talento che sta attraversando l’Europa con Marco Polo e Masta Ace. Sarà possibile, durante l’evento, visitare la mostra “Ero così bravo” di Nicola Montalbini.

Apertura porte ore 16.30, inizio live ore 18.00: contributo soci a partire da 8 euro. Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20. Informazioni: ccisim.it / FB ccisim / 389 669 7082 (anche Whatsapp) / cisim.lidoadriano@gmail.com. L’Associazione Culturale Il lato Oscuro della Costa che è affiliata a AICS. La quota associativa per iscriversi all’associazione Il Lato Oscuro della Costa è di 5euro e da il diritto di partecipare alle attività dell’associazione stessa. È possibile fare domanda di iscrizione a socio compilando il form online sulla pagina: ccisim.it.