Al Salone Estense di Lugo si pala di neocolonialismo con Nidia Contreras

Lunedì 27 gennaio l’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” di Lugo organizza alle 20.45 la conferenza “La resistenza dei popoli originari nella lotta contro il neocolonialismo”. L’incontro si svolgerà al Salone Estense della Rocca di Lugo. Alla conferenza interverrà Nidia Contreras.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”, in collaborazione con il liceo “Gregorio Ricci Curbastro” e l’Associazione per lo sviluppo della cultura “Università per Adulti” di Lugo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.