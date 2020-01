Al The Ale House Club di Faenza uno spettacolo parlato e suonato per il Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio, per la Giornata della Memoria al The Ale House Club, in Corso Mazzini 39, a Faenza, si terrà lo spettacolo parlato e suonato de “Il Giorno della Memoria 2020, Parole & musica per la Memoria” con un concerto di Alexian Santino Spinelli, grande maestro e fisarmonicista ed esperto storico musicale della musica delle minoranze, a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e della Casa della Musica. Il concerto e l’incontro preesentati da Giordano Sangiorgi ad ingresso libero e aperto a tutti partiranno alle ore 18.30. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Faenza all’interno del cartellone per Il Giorno della Memoria.