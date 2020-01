A Brisighella proiezione de “La Vita è Bella” per la Giornata della Memoria

Il Comune di Brisighella in occasione delle iniziative legate alla giornata della Memoria, a testimonianza di un tragico passato, invita la cittadinanza alla visione di una grande proposta cinematografica per non dimenticare.

Giovedì 30 gennaio, ore 20.30, presso la Sala Polivalente Cicognani, V. Pascoli,1 – Brisighella, propone “La Vita è Bella”, con la magistrale regia ed interpretazione di Roberto Benigni. Il genio di Roberto Benigni è abilmente espresso in questa significativa proposta, che vale sempre la pena di rivedere. Il regno delle tenebre è dove manca la possibilità di ridere, il campo di concentramento lo può rappresentare in assoluto. Tra i prigionieri, talvolta, riesce a sopravvivere un barlume di resistenza umana. Le lacrime sopravvivono insieme ad un sorriso in una sorta di equilibrio. “Vedere l’altro lato delle cose – come dice Benigni – il lato surreale e divertente, o riuscire ad immaginarlo, aiuta a non essere spezzati, trascinati via come fuscelli…..”

Il comico recita sul palcoscenico della morte cercando di rubarle, anche solo per poco, spazio e potenza.

Informazioni: tel. 0546.994415.