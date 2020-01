Monumenti ravennati. Appuntamenti al Museo Nazionale, visite guidate al Palazzo di Teodorico e torna “Domenica al museo”

Mercoledì 29 gennaio, al Museo Nazionale di Ravenna alle ore 17.30, è in programma la conferenza di Paola Novara dedicata allo studio delle erbe all’interno dei monasteri, dagli antichi erbari fino all’età moderna.

L’appuntamento rientra nel Seminario “Storie d’Arte: Conversazioni tra iconografia, restauro, letteratura e archeologia” e tra gli eventi correlati alla mostra “Alchemica. Trasmutazioni tra Arte & Natura” opere di Marisa Zattini in allestimento site-specific nella Sala della Farmacia del Museo.

La mostra Alchemica sarà prorogata fino a domenica 1 marzo e in quella data si terranno gli eventi previsti per il finissage (inizialmente previsti il 16 febbraio).

Visite guidate

Sabato 1 febbraio 2020

Proseguono le visite guidate al Palazzo di Teodorico e al Battistero degli Ariani, a cura del personale delle sedi.

Sabato 1 febbraio è previsto un doppio appuntamento: alle ore 10 incontro al cosiddetto Palazzo di Teodorico, per scoprire insieme i mosaici e la storia di un luogo assai importante per Ravenna e alle ore 11.45 invece l’appuntamento è presso il Battistero degli Ariani, monumento UNESCO di epoca teodericiana, custode di un celeberrimo mosaico e testimone di una vicenda assai travagliata.

La visita è compresa nel costo del biglietto (2 euro a sito) e non richiede prenotazione.

Sabato mattina (il primo e il terzo sabato di ogni mese)

Domenica al museo

Domenica 2 febbraio torna l’appuntamento con Domenica al museo, con ingresso gratuito per tutti + evento per famiglie

Orari:

Palazzo di Teodorico > dalle 8.30 alle 13.00

Mausoleo di Teodorico > dalle 8.30 alle 16.00

Battistero degli Ariani > dalle 8.30 alle 16.15

Basilica di Sant’Apollinare in Classe > dalle 13.00 alle 19.00

Museo Nazionale di Ravenna > dalle 8.30 alle 19.00

Inoltre al Museo Nazionale di Ravenna:

ore 16.30 > DoPo vieni al Museo | “L’erborista al Museo”

Alla scoperta dell’antica farmacia del Museo Nazionale insieme a Ilaria Lugaresi.

Al termine tutti in aula didattica per confezionare un personalissimo erbario.

Dai 7 anni. Prenotazione gratuita: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

Per info: 0544 543724