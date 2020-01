Tanti fan del rapper italiano J-Ax all’Esp di Ravenna per il suo firmacopie

Tante gente ha assistito ieri pomeriggio, 28 gennaio, all’esibizione live del “Re del Rap italiano”, J-Ax, salito sul palco dell’Esp di Ravenna per l’unica data in Romagna del suo tour di presentazione del nuovo cd “ReAle”, uscito nei negozi il 24 gennaio e preceduto dal singolo “La mia hit” cantato in coppia con Max Pezzali. Un mini-live unplugged ha preceduto il tradizionale “firmacopie”.

Il management del cantante milanese ha riservato a ben 300 fan la possibilità di accedere ieri nell’area PIT, sotto al palco, dopo aver acquistato un biglietto su TicketOne al prezzo simbolico di 3 euro. Sono stati inoltre loro i primi a salire sul palco per farsi autografare il cd e hanno ricevuto in regalo dall’artista una pashmina. Il biglietto dava anche diritto ad uno sconto di 3 euro sull’acquisto di “ReAle” presso Unieuro all’Esp.