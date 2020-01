Al Teatro Walter Chiari di Cervia lo spettacolo Stand Up & Songs con Ruggero de I Timidi

Partirà giovedì 30 gennaio alle ore 21, con Ruggero de I Timidi e lo spettacolo Stand Up & Songs, la nuovissima rassegna “Stand Up” proposta dal Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia per la Stagione 2019/2020.

Il cartellone “Stand Up”, realizzato in collaborazione con Aguilar Entertainment, porterà a Cervia alcuni nomi di punta della Stand Up Comedy italiana, un fenomeno d’importazione anglosassone che sta crescendo sempre più anche nel nostro paese. Oltre a Ruggero de I Timidi, arriveranno a Cervia anche Luca Ravenna (domenica 16 febbraio) e Michela Giraud (domenica 5 aprile), alcuni dei “nuovi comici” che vantano già grande seguito con centinaia di migliaia di visualizzazioni sui rispettivi canali YouTube e social e che registrano puntuali sold out nelle loro esibizioni.

Stand up & Songs

Dopo 5 anni di tournée con la band calcando i palchi dei più importanti Live Club e Festival italiani, dopo aver fatto conoscere le sue liriche tramite la rete, le radio e le televisioni nazionali, Ruggero de I Timidi sente l’esigenza di tornare alle origini, quando si esibiva a Milano nei piccoli locali abbracciando la sua chitarra e con la voglia di raccontare il mondo a modo suo. Nasce così Stand Up & Songs: uno spettacolo intimo e imprevedibile dove Ruggero riabbraccia la sua chitarra e il suo ukulele cantando le canzoni che lo hanno reso celebre, raccontando la genesi dei suoi brani e gli incredibili aneddoti della sua improbabile carriera. Il tutto condito dalle incursioni a sfondo familiare della moglie-soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia, con cui gestisce l’atipico “agriturismo dello spettacolo”. Stand Up & Songs: un microfono, una chitarra, un Ruggero. Per emozionare gli spettatori in modo meno timido ma sempre romantico!

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) da mercoledì 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: 12 euro (scontato 10 euro per abbonati alle altre rassegne della Stagione 2019/2020 del Teatro Comunale Walter Chiari).

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it