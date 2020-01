Bagnacavallo. Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata ad Albrecht Dürer

Rimangono pochi giorni per visitare la grande mostra di incisioni dedicata ad Albrecht Dürer nel Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. La mostra, intitolata “Il privilegio dell’inquietudine”, curata da Diego Galizzi e Patrizia Foglia, annovera la speciale esposizione della Madonna del Patrocinio, capolavoro pittorico del maestro di Norimberga che il pubblico e i bagnacavallesi hanno potuto finalmente ammirare a distanza di cinquant’anni dalla sua fuoriuscita da Bagnacavallo.

L’evento espositivo su Dürer, che terminerà domenica 2 febbraio, ha attirato finora più di ventimila visitatori da tutta Italia. Per celebrare la chiusura di questo importante progetto il Museo Civico delle Cappuccine organizza per venerdì 31 gennaio una speciale serata di finissage che prevede l’apertura notturna del museo e delle mostre fino alle 23. L’ingresso al museo, alle mostre, alla conferenza del professor Fara e al concerto è gratuito. Il Museo Civico dove sono allestite le due mostre è in via Vittorio Veneto 1/a. Sala Oriani si trova in via Cadorna 14. La chiesa di San Girolamo è di fronte al museo.

Inoltre alle 18.30 presso la sala Oriani dell’ex convento di San Francesco si terrà una conferenza dal titolo Albrecht Dürer in Italia. I viaggi, gli incontri, le opere. A tenerla sarà il professor Giovanni Maria Fara dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, uno dei massimi esperti e conoscitori in Italia dell’arte di Albrecht Dürer. Al centro dell’incontro ci saranno le esperienze che portarono il giovane Albrecht a diventare uno dei più grandi maestri del Rinascimento europeo. La stessa Madonna del Patrocinio sarà al centro della conversazione in quanto nodo fondamentale del rapporto tra Dürer e l’Italia, una precoce e straordinaria sintesi tra l’immaginario figurativo nordico e le forme rinascimentali italiane. Al termine dell’incontro, organizzato in collaborazione con il Lions Club di Bagnacavallo, è previsto un rinfresco con vini e prodotti locali.

Sempre in occasione della chiusura della mostra, sabato 1 febbraio alle 18 la chiesa di San Girolamo ospiterà il concerto della Corale Ebe Stignani Ave atque vale. Un saluto alla Madonna del Patrocinio del Dürer, diretto da Giorgio Coppetta Calzavara. Il programma di sala prevede musiche di diversi compositori, tutte dedicate alla Madonna di Bagnacavallo.

Questi gli orari degli ultimi giorni di visita alle mostre: venerdì 10-12 e 15-23; sabato e domenica: 10-12 e 15-19. L’ingresso al museo, alle mostre, alla conferenza del professor Fara e al concerto è gratuito.