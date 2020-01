Gli studenti della “Varoli” di Cotignola a Bagnacavallo per lo spettacolo “DISconnesso, fuga off-line”

Oltre 130 ragazzi e ragazze delle classi prime e seconde della scuola media “Luigi Varoli” di Cotignola assisteranno, giovedì 30 gennaio, in orario scolastico, a uno spettacolo teatrale al teatro Goldoni di Bagnacavallo, nell’ambito del progetto “Teatro ragazzi”. La programmazione, curata da Accademia Perduta-Romagna Teatri, prevede lo spettacolo “DISconnesso, fuga off-line”, della compagnia Nonsoloteatro, che racconta la storia di Davide, per gli amici Dave Tiger. Il ragazzo ha tredici anni e una vita in rete tra WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube e giochi online. Le sue relazioni personali si mescolano ai mostri di Fallout 4 in una realtà fittizia che oscura la vita reale rendendola noiosa, ripetitiva e senza emozioni. Dopo un litigio con i genitori, una fuga precipitosa lo scaraventa nel tanto odiato mondo fisico: che fare? Raccontare in rete la sua avventura! Ma il cellulare si scarica, isolandolo dal “resto del mondo”.

“Grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo ‘Don Stefano Casadio’, oltre centotrenta alunni avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo attuale e coinvolgente – dichiara Federico Settembrini, assessore alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Cotignola -. Continua il sostegno dell’Amministrazione comunale a questo tipo di progetti, in quanto riteniamo importante educare i ragazzi alla cultura del teatro”.