Musei dell’Emilia-Romagna: nella classifica del 2019 sul podio la Basilica di Sant’Apollinare in Classe

I visitatori dei musei e siti archeologici statali dell’Emilia Romagna con la riforma Franceschini sono cresciuti del 23,9% rispetto a cinque anni fa, passando dai 916.530 ingressi del 2014 a 1.135.482 del 2019. Lo riporta una nota del Mibact di oggi 30 gennaio.

“L’autonomia concessa ai musei – come ha avuto modo di dire ieri il Ministro Franceschini nel presentare i nuovi bandi di selezione internazionale per i direttori – insieme alla promozione condotta anche attraverso l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese, ora reintrodotto in maniera permanente, si sono rivelate un mix vincente”.

La classifica regionale del 2019 (nei giorni scorsi avevamo pubblicato i dati del 2018, quelli del 2019 non erano ancora noti) vede primeggiare la Basilica di Sant’Apollinare in Classe con 194.853 ingressi pari a una crescita del 7,5% sul 2018, seguita dal Complesso Monumentale della Pilotta a Parma con 141.206 visitatori, +5,8% rispetto all’anno precedente, e il Battistero degli Ariani a Ravenna con 99.580 biglietti staccati (qui c’è un segno negativo perché nel 2018 i visitatori erano stati 106.514).

La quarta posizione è occupata dal Mausoleo di Teodorico con 86.265 visitatori, il 5,2% in più rispetto al 2018, la quinta dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna con 82.142 ingressi pari a una crescita dell’8%, la sesta dall’Abbazia di Pomposa con 71.957 presenze (+5,6%) e la settima dalla Fortezza di San Leo con 69.327 biglietti.

Chiudono la classifica il Castello di Torrechiara a Langhirano con 57.953 ingressi, la Galleria Estense di Modena con 53.495 visitatori e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara con 51.839 presenze.