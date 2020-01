Tre appuntamenti con la musica all’Auditorium Corelli di Fusignano (vicolo Belletti 2). Fino alla fine di febbraio sono infatti in programma tre concerti con artisti di fama nazionale. Si comincia venerdì 31 gennaio con il concerto e incontro di Cristiano Godano. Il cantante e chitarrista dei Marlene Kuntz proporrà alcuni brani del folto repertorio della band. Nel corso della serata il musicista dialogherà con l’amico e collaboratore Lory Muratti e parlerà del suo ultimo libro Nuotando nell’aria (La Nave di Teseo). Nel libro Godano racconta per la prima volta in un libro la genesi della band, gli incontri che ne hanno determinato la crescita e il percorso, la sostanza della loro ricerca, la forza dei legami e il desiderio di vivere sempre curiosamente nel presente. Ripercorrendo canzone per canzone i primi tre mitici dischi del gruppo, Godano scrive un’involontaria, anomala e generosa autobiografia delle origini, densissima di aneddoti, di riflessioni e materiale inedito.

Venerdì 7 febbraio arrivano Andy e Live Band con il concerto “The David Bowie Show”. Lo spettacolo nasce e si sviluppa con l’idea di cogliere alcuni dei momenti salienti della carriera e del percorso artistico di un grande artista come David Bowie rispettandolo e senza volerlo emulare. Il concerto si muoverà in ordine sparso lungo la linea del tempo della vita artistica di Bowie con la complicità di Alberto Linari alle tastiere, Bob Counts al basso, Filippo Guerrini alla chitarra, Sergio Ratti alla batteria, la voce femminile e le performance di Lilly Lilitchka con le sue ali di luce.

Infine, venerdì 21 febbraio la musica torna all’Auditorium Corelli con un evento che alle note unisce la letteratura. Saranno protagonisti Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri e I Racconti delle Nebbie. Benvegnù e Ciuferri si sono incontrati per una serie di fortuite circostanze: il primo è un musicista letterario, il secondo un narratore con passioni musicali. Iniziano a lavorare a un romanzo sul tempo (che uscirà nel 2020), e poi un giorno, tra fogli stampati e chitarre si accorgono che molte canzoni di Paolo e molti racconti di Nicholas parlano delle stesse cose, con linguaggi a volte distanti e a volte incredibilmente simili e vicini. Il palco è l’immediata conseguenza, forse un esperimento estemporaneo, ma poi le date si accumulano, la penisola viene percorsa in lungo e in largo, nasce un lunghissimo tour che li porta anche in Usa e Canada, viene registrato un album. Nascono così “I Racconti delle Nebbie”, di cui fanno parte anche Riccardo Tesio e Leonardo Giacomelli, patron di Black Candy, l’etichetta che ha in forze I Racconti delle Nebbie.

L’ingresso costa 12 euro. Tutti i concerti si svolgono alle 21. Per informazioni e prenotazioni contattare l’Urp ai numeri 0545 955653 o 0545 955668, oppure scrivere alla mail urp@comune.fusignano.ra.it. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Pro Loco Fusignano, Ensemble Mariani, Auser Fusignano, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Fata Roba, Hera, Conad Fusignano, La Voglia Matta e Art Caffè.