A Lugo in partenza il nuovo corso di fotografia “Tips&Tricks”

Sono in arrivo quattro lezioni di fotografia a Lugo. Da martedì 4 febbraio il Salone Estense della Rocca ospita infatti alcune lezioni del corso intermedio di fotografia “Tips&Tricks. Suggerimenti e trucchi”, organizzato dal fotografo Milko Marchetti e Ottica Dino Marangoni. Il corso è in collaborazione con l’Associazione italiana contro l’epilessia di Lugo, capofila del progetto “Foto giornalino” all’interno del giornalino “Cose da un altro mondo”.

Le lezioni si svolgeranno nei quattro martedì di febbraio dalle 21 alle 23 per otto ore complessive. A tenere il corso sarà il fotografo Milko Marchetti. Il corso è rivolto ad appassionati di fotografia che sono già in possesso della tecnica base, che desiderano perfezionarsi e conoscere suggerimenti e trucchi fotografici. Nel corso delle quattro lezioni sarà possibile approfondire la propria capacità espressiva, applicando una visione creativa allo scatto nei diversi generi fotografici. La quota di partecipazione al corso è di 80 euro. Per informazioni e iscrizioni scrivere a otticadinomarangoni@libero.it o a milkomarchetti@libero.it; oppure contattare il numero 0545 23273. Il corso ha il patrocinio del Comune di Lugo.