Al teatrino della Casa delle Aie di Cervia il “Musical in Concerto” con Priscilla Casadei e Simone Basti

Prosegue venerdì 31 gennaio, alle ore 21, nel teatrino della Casa delle Aie di Cervia, il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. In programma “Musical in Concerto” con Priscilla Casadei (voce) e Simone Basti (pianoforte). Il Progetto “ Musical in concerto ” nasce da un’idea di Priscilla Casadei, vocologa artistica e cantante professionista di musical-opera moderna.

Priscilla Casadei, accompagnata al pianoforte dal giovane e talentuoso musicista Simone Basti, eseguirà brani tratti da famosi musical internazionali italiani e stranieri (Cats, Evita, Rugantino,La la land … ). Il concerto sarà impreziosito da proiezioni d’ immagini power point per illustrare una breve storia del musical.…