Comicità e gipsy music nel week end del Mama’s Club di Ravenna

Comicità in salsa italiana e musica gipsy saranno le protagoniste del week end al Mama’s Club di Ravenna. Questo il programma:

VENERDÌ 31 GENNAIO ORE 21,30

MAMA’S COMEDY NIGHT

Alessandro Ciacci e Laura Formenti

Una comicità diretta, intelligente e fuori dagli schemi è quella di Sono una bionda non sono una santa […]. Laura Formenti, in un’esplosione di talento, ironia e femminilità, squarcia il velo, imponendosi come autentica rivelazione per il teatro italiano che, in un’epoca come quella che stiamo attraversando, ha più che mai bisogno di far ridere ma con intelligenza, di far riflettere ma con leggerezza, richiedendo a gran voce nuove chiavi di lettura per interpretare la realtà. Alessandro Ciacci all’attività di comedian, affianca quella di attore, regista e drammaturgo.

Tra i testi diretti e interpretati, “Mandragola” di N. Machiavelli, “Let’s Swift again” dalle opere di J. Swift e “The gag is on the table”, sketch show originale. Nel 2016 inizia ad esibirsi come monologhista in numerose città d’ Italia, oltre ad organizzare e presentare rassegne, in primis a Rimini e Bologna. Nel 2017 debutta il suo primo spettacolo, Sillygismi, cui fanno seguito A.C.U.M.E. – Another Ciacci’s Unnecessary Marasmus Entertainment (2018) e Salamoia per intenditori (2019).

SABATO 1 FEBBRAIO ORE 2130

GAJE Gipsy Swing

Francesco Cervellati : contrabbasso ; Alessandro Delorenzi: chitarra;

Elena Mirandola: violino

Composto da Violino, contrabbasso e chitarra, nella tipica formazione del “Taraf Zingaro”, il trio Gajè ricerca le proprie sonorità in una miscela di swing e musiche popolari, partendo dalla Francia gitana degli anni ’20-’30, ripercorrendo alcuni dei brani classici della tradizione jazz manouche, fino ad arrivare ai Balcani e a sfiorare le punte più orientali del bacino del Mediterraneo.