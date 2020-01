Conselice: il Comune cerca artisti per dare nuova linfa alla cultura locale

Sei un’artista? Hai un’idea creativa da condividere con la comunità? Il Comune di Conselice vuole conoscere i creativi locali, per elaborare progettualità nuove, vivacizzare il tessuto sociale e arricchire la reciproca conoscenza.

L’Amministrazione comunale lancia un appello rivolto a tutti coloro che hanno una propria produzione artistica di qualsiasi forma: per rispondere a questa chiamata è sufficiente compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune di Conselice (www.comune.conselice.ra.it, sezione “News”) e inviarlo a eventi@comune.conselice.ra.it, allegando un documento d’identità.

Avvicinare le persone attraverso l’arte, educare al bello, fare comunità: questi gli intenti principali della chiamata, pensata anche in vista della prossima inaugurazione di Villa Verlicchi (in programma per sabato 21 marzo), che si trasformerà in un luogo in cui esporre e fare arte.