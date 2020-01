Cotignola. Al Teatro Binario lo spettacolo “Aldilà di tutto”

Sabato 1 febbraio 2020, a partire dalle 21, Valentina Picello e Chiara Stoppa con lo spettacolo “Aldilà di tutto”, prodotto da ATIR Teatro Ringhiera, trasformeranno il palco del Teatro Binario nella meta della loro vacanza in Croazia. Un viaggio on the road durante il quale tutto ciò che capita le porta a uno scontro-riflessione su vita, morte e miracoli che possono accadere. Un viaggio profondo e allo stesso tempo ironico, di un’amicizia indissolubile, al di là di tutto, o forse “aldilà” di tutto, come dice il titolo stesso.

Una scena con al centro un palo sul quale si può salire, un palo che rende possibile una visione più ampia dall’alto, come quella permessa da chi usa i trampoli, o almeno ci prova, come Chiara e la sua amica Giovanna. Entrambe hanno 34 anni, tra di loro un solo ostacolo, la malattia di Giovanna, che però non impedisce alle due donne di continuare a condividere momenti ed avventure, come una vacanza in Croazia in un campeggio naturalista. Una vacanza in cui Chiara vede benissimo come la malattia stia distruggendo l’amica e di come presto se la porterà via. “È che tu pensi che vivere significhi guarire, ma si può vivere anche da malati.” – dichiara Giovanna.

L’anno dopo Chiara coinvolge un’altra amica, Valentina, ad accompagnarla in vacanza nello stesso posto in Croazia in cui portò Giovanna. L’estate, con Valentina, sulla stessa isola, si trasforma nella possibilità di rivivere spazi, rapporti e pensieri con un tempo nuovo, non calcolabile, non identificabile ma solo attraversabile.

Che cos’è questo tempo? Non coincide con nulla, è in mezzo, è quello che c’è in mezzo. Il concetto della vita e della morte vanno scissi. I due limiti del segmento A e B sono nascita e morte, non vita e morte. Quello che ci sta in mezzo, gli infiniti punti C, sono le possibilità che le due attrici vogliono raccontare.

Uno spettacolo che commuove, scritto da Carlo Guasconi e Chiara Stoppa, ma che nello stesso tempo è capace di creare situazioni divertenti, che riescono a volare leggere, perché più di tutto si parla di quello che resta, si parla di vita e di amicizia, aldilà di tutto.